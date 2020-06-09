09.06.2020
18:50
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Якутия

АК «Якутия» отменила предоставление бортпитания…

Авиакомпания «Якутия» не будет предоставлять бортовое питание пассажирам экономического класса на некоторых рейсах по РФ, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«Это связано с эпидемиологической ситуацией на территории страны и в рамках недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также минимизации контактирования экипажа и пассажиров», – говорится в сообщении.

Исключение составят следующие направления: Якутск — Москва — Якутск; Якутск — Санкт-Петербург — Якутск; Якутск — Новосибирск — Якутск; Якутск — Новосибирск — Краснодар — Новосибирск — Якутск; Якутск — Омск — Анапа — Омск — Якутск; Якутск — Певек — Якутск; Якутск — Екатеринбург — Якутск; Москва — Нерюнгри — Москва; Новосибирск — Нерюнгри — Новосибирск; Красноярск — Анапа — Красноярск.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://yk24.ru/index/obshhestvo/ak-yakutiya-otmenila-predostavlenie-bortpitaniya-na-ryade-rejsov-po-rf
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