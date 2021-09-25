Айылгы Уола креативит из восстанавливаемого Бясь-Кюеля

Улэ дьонно маладьыастар

Известный певец и аранжировщик Петр ЖИРКОВ – Айылгы Уола, дом которого дотла сгорел в Бясь-Кюельском пожаре, сейчас в прекрасном настроении. Новые дома для него и соседей растут как на дрожжах. Дома и коровники возводят под ключ. Напомним, что вручать ключи планируют с 3 октября.

В строительных работах принимают участие 20 жителей села. Контролирует работы Общественный Совет, в который вошли жители Бсь-Кюеля.

Смотрим юмористический ролик, с любовью записанный Айылгы Уола.