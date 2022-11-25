Айыл Дьулурха: Армия волонтеров растет с каждым днем

Очередная партия помощи для мобилизованных военнослужащих из республики, собранная неравнодушными гражданами, направлена из штаба движения «Якутия с тобой!» в зону проведения специальной военной операции.

Об этом на брифинге сообщил руководитель движения Айыл Дьулурха.

«Если мы ранее направляли груз через Симферополь, то теперь согласно новому маршруту, разработанному Оперативным штабом под руководством Дмитрия Садовникова, груз через территориальный опорный пункт в Москве доставляется по новому ростовскому направлению. За два последних дня штаб «Якутия с тобой!» в адрес наших военнослужащих отправил более 2,5 тонн помощи», – рассказал руководитель добровольцев.

Айыл Дьулурха отметил, что в Якутии с каждым днем растет число волонтеров, помогающих движению «Якутия с тобой!» и акции #МЫВМЕСТЕ.

«В нашем штабе работали более 500 человек. По всей республике волонтерское движение объединяет в своих рядах более 1000 добровольцев. Армия волонтеров растет с каждым днем», – поделился лидер движения помощи мобилизованным.

Завершая брифинг, Айыл Дьулурха призвал якутских блогеров поддержать движение волонтеров и пригласил их в штаб движения «Якутия с тобой!». Напомним, пункт сбора помощи мобилизованным «Якутия с тобой!» находится по адресу г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, вход с торца, работаем с 10:00 до 19:00 без выходных.