Айыл Дьулурҕа: Добровольцы, выступаем на борьбу с огнем!

Общественный деятель, эколог Айыл Дьулур5а, ранее Иван СТЕПАНОВ выступил в соцсети с обращением к якутянам.

— Дорогие жители республики!

Мы видим как небо родной нашей Республики заволокло дымом от лесных пожаров. Это следствие различных несовершенств в методике финансирования лесоохранных мероприятий. Надеюсь, мы достучимся до высоких московских чиновников, только на это потратим драгоценное время. Горит лес, обнажается наша «вечная мерзлота», сгорает источник необходимого всей стране кислорода, создается угроза населенным пунктам и объектам экономики, наносится огромным вред растительности, птицам и зверям, горят сенокосные угодья…

Дорогие земляки!

Призываем всех добровольцев, кому позволяет здоровье, совместно выехать в улусы на борьбу с огнем под руководством ГАУ «Якутлесресурс». Выезд из г. Якутска назначаем на утро 11 июля 2021 года. Приветствуются сформированные группы и личный автотранспорт. С собой брать спец. экипировку, палатки, спальные мешки, посуду и т.д. (как в поход).

На месте будет организовано питание, с каждым добровольцем будет заключено трудовое соглашение из расчета 219 руб./час, но не более 10 часов в сутки. Для этого потребуются паспорт, СНИЛС, ИНН.

Заявку направлять строго на ватсап 89244628888.

Айыл Дьулурҕа