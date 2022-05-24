Айвазовский, Репин, Суриков… В Якутске открывается выставка Третьяковской галереи!

Со 2 июня 2022 года Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) представит гостям и жителям нашего города и республики масштабный выставочный проект «Сокровища Третьяковской галереи».

Как рассказал министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, уникальная во всех смыслах выставка картин из фондов Государственной Третьяковской галереи (г. Москва) организована в рамках празднования 100-летия образования ЯАССР при поддержке Правительства Республики Саха (Якутия). Для посещения выставка будет доступна со 2 июня по 17 июля 2022 года.

— Это уникальный проект, который наш Национальный художественный музей готовил не один месяц. Хочется поблагодарить Председателя Правительства Якутии Андрея Тарасенко за поддержку проекта. Были достигнуты договоренности с Третьяковской галереей о доставке уникальных полотен, являющихся культурным наследием народа России, мировым художественным достоянием, в Якутск. В экспозиции «Сокровища Третьяковской галереи» будут представлены более 50 живописных и скульптурных произведений XIX-XX вв. Среди них, уже ставшие хрестоматийными и известные широкому кругу зрителей: «Золотошвейка» (1826) В.А. Тропинина, «Бурное море» (1868) И.К. Айвазовского, «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880-1890) И.Е. Репина, «Покорение Сибири Ермаком» (1895) В.И. Сурикова, «Нестор-летописец» (1890) М. М. Антокольского и многие другие уникальные произведения искусства, — рассказал Юрий Куприянов.

В Якутск 25 мая прилетит куратор выставки «Сокровища Третьяковской галереи», научный сотрудник и хранитель отдела живописи второй половины XIX — начала XX вв. Государственной Третьяковской галереи (г. Москва) Светлана Леонидовна Капырина, которая в эти дни займется организацией экспозиции. Выставка будет открыта для всех посетителей со 2 июня по 17 июля 2022 г. по адресу г. Якутск, ул. Кирова, 9, 2 этаж. Билеты можно приобрести в кассе музея и на сайте sakhamuseum.ru

Напомним, в 20-е годы XX века Правительство Якутии и научно-исследовательское общество «Саха кэскилэ» (Будущее якутов), стремясь к единой цели, прилагали все возможности и силы по созданию художественной галереи. В 1928 году состоялось историческое событие, из фондов Третьяковской галереи были переданы 27 живописных полотен, которые составили основу собрания Национального художественного музея Республики Саха (Якутия).