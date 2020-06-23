Айтишник из Якутии вошел в топ-7 лучших команд и шорт-лист «Газпромбанка»

Как сообщил сегодня нам Александр СЫРОМЯТНИКОВ, IT-специалист и педагог детского Центра «Сосновый бор», с 19 по 21 июня он принял участие во Всероссийском онлайн-хакатоне конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей».

Более 210 команд из 80 регионов России решали задачи по пяти актуальным направлениям: разработка сервисов и приложений, технологии для бизнеса, шеринг-экономика, внутрикорпоративные коммуникации и образование.

«Кейсы были предоставлены ведущими компаниями и организациями страны — ВКонтакте, «Газпромбанк», Координационным центром национального домена сети Интернет, РАЭК+ТИАР и Донским государственным техническим университетом. За 36 часов участники разработали 157 IT-решений. Все проекты представляют собой работающий код и готовы к внедрению. По каждому из направлений были определены три победителя, занявшие призовые места. Они разделили между собой денежный приз в 1,5 миллиона рублей», — говорится на официальном сайте мероприятия.

IT-специалист Центра рассказывает, что в конкурсе у них была сборная команда под названием «G.Key», состоящая из пяти человек.

По результатам хакатона, помимо призовых мест, команду «G.Key» организаторы отметили специальной номинацией «Лучший дизайн мобильного приложения». Они получили специальные фирменные призы и вошли в топ-7 лучших команд и шорт-лист по кейсу от «Газпромбанка».

«Команды, вошедшие в шорт-лист по каждому кейсу, могут подать заявку на грант от Фонда Содействия Инновациям «УМНИК — Цифровой прорыв. Online». Сумма выделенных средств — 25 000 000 рублей», — отмечают организаторы.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом», АО Газпромбанк, Ассоциации Больших Данных, ПАО Ростелеком. Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.

IT-специалист и педагог дополнительного образования, преподаватель курса «Digital T-Design» на онлайн-смене Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Александр Сыромятников является участником многих IT-конкурсов и хакатонов всероссийского масштаба, автор и соавтор различных старт-ап проектов, интернет-сервисов, руководитель студенческого объединения «Киберотряд» СВФУ, член ассоциации развития IT-отрасли Республики Саха (Якутия).