Айталина Степанова передала в дар картину стоимостью 1 500 000 рублей!

Сегодня в узком кругу семьи народного художника Якутии Тимофея СТЕПАНОВА состоялось передача в дар картины «Алгыс» родному селу живописца Кюндээйэ.

Дар принял глава села Иван КОНСТАНТИНОВ. Картина должна прибыть в село к 19 сентября на торжества в честь 100–летия Кюдэйинской средней школы им. Б.Н. Егорова.

По словам галериста и дочери художника Айталины СТЕПАНОВОЙ, стоимость картины по оценкам экспертов и искусствоведов доходит до 1,5 млн. рублей.

Картина «Аргыс» из серии «Якутские божества (Айыылар)» написана в промежутке между 1994 и 1997 годами.