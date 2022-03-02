Айтал Яковлев: Мир состоит не только из США и Евросоюза

В нынешней ситуации, связанной с санкциями в отношении России, появляется возможность для ДФО получать больше внутренних и внешних инвестиций. В этом процессе также сыграют роль два федеральных университета в регионе — ДВФУ и СВФУ, которые являются точками развития геостратегических территорий России. Такое мнение в комментарии ЯСИА озвучил доцент исторического факультета СВФУ, научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, член Общественной палаты Якутии Айтал Яковлев.

Доцент исторического факультета СВФУ, научный сотрудник ИГИПМНС СО РАН, член Общественной палаты Якутии Айтал Яковлев отметил, что в нынешнем положении Дальневосточный федеральный округ будет получать еще большие инвестиции — внутренние и внешние.

«Не забывайте, что мир состоит не только из США и Евросоюза. Рядом еще и Азиатско-Тихоокеанский регион — где живет половина земного населения. Посмотрите грузообороты портов Юго-Восточной Азии. В России есть два вуза, которые дают возможность как раз закрепится в этом регионе: ДВФУ и СВФУ — университеты, которые позиционируются как точки развития геостратегических территорий России. Если ДВФУ позиционируется и смотрит на весь Дальний Восток (Тихий океан), то СВФУ — это Севморпуть, развитие арктических территорий. Задача политиков сейчас — как раз актуализировать и обеспечить работу своих международных торговых путей. И роль ДФО и конкретно Якутии — тут бесспорна», — сказал он.

В программе развития СВФУ на 2021-2030 годы устанавливается стратегическая цель развития университета как ведущего научнообразовательного, экспертноаналитического и культурного центра Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации.

Продвижение к территориальному академическому лидерству, согласно программе развития университета, будет организовано в два этапа:

— I этап – 2021-2025 гг., цель – повышение конкурентоспособности университета и закрепление его как ведущего научно-образовательного, экспертно-аналитического и культурного центра Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации.

— II этап – 2026-2030 гг., цель – укрепление позиций среди университетов Арктического и Азиатско-Тихоокеанского регионов по качеству образования, исследований и разработок.