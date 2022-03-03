Новый участник SNOW VOICE на обложке зарубежного журнала

Модель агентства @pro.models.agency Айтал Попов поделился с подписчиками невероятно красивыми фотографиями для обложки зарубежного журнала @mobjournal

Несколько дней назад, юноша стал новым участником группы SNOW VOICE — об этом сообщил в Инстаграме известный продюсер Семен Ченянов.

Дорогие друзья! Дорогие поклонники творчества группы SNOW VOICE @snowvoice.official

Сегодня представляю Вам нового участника группы SNOW VOICE Айтал Попов @italpopov ✌🏻 молодой энергичный парень из города Якутска✊🏻

Давайте Айталу пожелаем удачи и творческого полета в нашей группе👏🏻

Хочу сказать спасибо ребятам, которые вчера пришли на кастинг✊🏻✊🏻✊🏻 и хочу поблагодарить поклонников нашей группы за то что вы с нами❤️🎊🎊🎊