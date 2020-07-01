Айтал Кондратьев: Впервые проголосовал и получил подарок

Айталу КОНДРАТЬЕВУ, выпускнику Якутского городского лицея, в этом году исполнилось 18 лет. Впервые он принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

— Мои родители – очень сознательные люди. По-моему, они ни разу еще не пропустили никакие выборы, всегда ходят голосовать. А для моих бабушки и дедушки – выборы вообще, как праздник. Обычно в этот день они просыпались рано утром, наряжались в самую красивую одежду и в восемь утра уже были на участке. Приходили оттуда радостные, по дороге покупали нам сладости и угощения. Для моих родителей это более будничное событие.

Я нынче тоже с радостью пошел на голосование. Считаю, это долгом каждого сознательного человека, и я сам самостоятельно сделал свой выбор. Отличным бонусом стал сюрприз. На участке мне подарили кожаную обложку для паспорта. Пригодится!

