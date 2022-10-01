Айтал Дьяконов выходит в следующий круг чемпионата РФ по боксу

Самый зрелищный бой с участием якутского боксера состоялся в концовке вечерней программы чемпионата. В весе до 63,5 кг на ринг вышел двукратный чемпион Дальнего Востока Айтал Дьяконов. Нашему боксеру противостоял победитель первенства России 2021 года из Югры Магомед Мамаев. Поединок прошел в обоюдных атаках. Но все же в большем количестве эпизодов лучше выглядел якутский боец, который нашел слабые места соперника и умело этим пользовался. Решающий третий раунд прошёл под полным контролем Дьяконова и как итог арбитры единогласно признали его победителем встречи. Далее Айтала Дьяконова ожидает гораздо более искушенный мастер. В следующем круге у него будет принимать экзамен двухкратный чемпион России, серебряный призер Европейских игр и чемпионата Европы, участник Олимпийских игр в Токио из Оренбурга Габил Мамедов.