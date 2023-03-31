31.03.2023
16:13
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Культура

«Айта» собрала в прокате уже более 3 млн рублей

«Айта» собрала в прокате уже более 3 миллионов рублей

Из них фильм Степана Бурнашева в день премьеры собрал 1,5 миллиона рублей. Бюджет фильма оценивается в 4 миллиона рублей.

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Фото: Надежды Коротовой
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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