31.03.2023
16:13
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Культура
«Айта» собрала в прокате уже более 3 млн рублей
«Айта» собрала в прокате уже более 3 миллионов рублей
Из них фильм Степана Бурнашева в день премьеры собрал 1,5 миллиона рублей. Бюджет фильма оценивается в 4 миллиона рублей.
Фото: Надежды Коротовой
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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