“Айта” собрала уже больше 2 млн: МВД России рекомендует ее просмотр в учебных заведениях и подразделениях

На предпоказе посмотрели прекрасный фильм Степана Бурнашева “Айта”, заставивший задуматься над многими вопросами. До этого картина была представлена в Первом открытом российском кинофестивале авторского кино “Зимний”, где получила сразу два основных приза – “Лучший режиссер” Степану Бурнашеву и “Лучшая мужская роль” талантливейшему актеру Саха театра Иннокентию Луковцеву. Думаю, что фестивальный путь фильма еще впереди и сулит хорошие перспективы. Хотя это 13-й фильм нашего любимого режиссера, уверен, что это число принесет ему удачу и успех.

Картина цепляет зрителя с первых кадров и не отпускает до финальных титров. Не скрою, что порой на премьерах непроизвольно засыпал, иногда воспринимал происходящее на экране в штыки. А здесь я невольно стал участником действия, как педагог и родитель бурно сопереживал, и даже по стариковской привычке шепотом “советовал” актерам.

Хотел бы отметить весьма хорошую игру всей актерской группы. Это касается как наших ведущих признанных артистов, так и самодеятельных исполнителей и даже участников массовки. Как всегда великолепен Иннокентий Луковцев в роли следователя Николая Сирдитова, принявшего на себя самую ответственную и нелегкую миссию по разрешению очень непростой ситуации, грозящей перерасти в вооруженный бунт деревенских мужиков.

Трагедию и безысходность родителей, потерявших дочь-подростка, достоверно, без пафоса и переигровки показали прекрасные артисты Георгий Бессонов (Айаал) и Ильяна Павлова (Галина). И их антипод – участковый Афоня, приехавший на заработки из центральной России и главный подозреваемый в совершении чудовищного преступления, незавидную роль которого отлично исполнил артист Московского театра “Табакерка” Андрей Фомин. Он сразу же становится единственным кандидатом в обвиняемые, и верит в него только его юная жена Сардаана (Айталина Цыпандина)

Одни из главных фигур в фильме – инспектор по делам несовершеннолетних Саргылаана, которую сыграла действующая сотрудница органов внутренних дел Людмила Малыкайцева (кстати, дочь моего земляка и друга), и глава поселка Петр Андреевич, достойно выдержавший это нелегкое испытание, роль эту исполнил молодой артист Театра юного зрителя Спартак Ларионов. И мне понравилось то, что даже в немногочисленных массовых сценах, как у магазина или во время подготовки нападения на участок, артистам из народа веришь.

Еще одна немаловажная деталь – впервые в наших фильмах грамотные и хорошо изложенные титры на русском языке, в чем, я думаю, заслуга сценариста.

Режиссер и автор сценария Светланна Таайко затронули крайне щепетильные и деликатные темы, которые в последние годы обрели некую злободневность. И очень важно было не переступить тонкую грань, что удалось авторам.

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«В фильме мы подняли тему шовинизма, который есть не только в нашей стране, но и во всем мире. Нужно об этом разговаривать, пора задуматься и стирать его. В таком развитом обществе шовинизм не должен существовать», — сказал Степан Бурнашев и на предпоказе, и на пресс-конференции. Но хотел бы заметить, что в картине шовинизма как такового нет, скорее, это стихийное проявление бытового национализма против оказавшегося по злому року случая подозреваемым в преступлении приезжего сотрудника полиции. И на основе этого вполне мог бы свершиться самосуд, невольными участниками которого могли бы стать все жители поселка. Нагнетает атмосферу фильма нескончаемый дождь, который стал одним из “главных героев”, превратившим поселок в недоступный остров. И до конца было неизвестно, кто же все-таки стал виновником самоубийства девочки Айты (Айталыына Яковлева). Но хорошо то, что истина в конце концов открылась, хотя хэппи-эндом это не назовешь…

Видна кропотливая работа над сценарием, его не один раз пересматривали, дополняли, помогал консультант из правоохранительных органов. Степан на пресс-конференции сообщил, что сейчас продолжает работу одновременно над четырьмя новыми проектами и, насколько мне известно, два из них – по сценарию Светы Таайко.

Достойна похвалы работы московского оператора Данилы Горюнкова, который также снимал предыдущий фильм С. Бурнашева по сценарию С. Таайко “Наша зима”, и композитора Тео Тао – автора “тревожной” музыки, сопровождавшей весь фильм.

Внимательно слежу за творчеством двух наших безусловно талантливых классиков Саха кинематографа – Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова, они родились и выросли в Амгинском улусе, почти ровесники, весьма плодотворно работают в кино, выдавая ежегодно на-гора достойные внимания фильмы. Картины Степана хотя и охватывают самые сложные стороны жизни, но все же в них больше позитива, надежды на будущее. Чего не могу сказать о последних работах Дмитрия, о чем я говорил на встречах автора со зрителями и писал в своих откликах в соцсетях.

На пресс-конференции задал вопрос о прокате фильма – с 30 марта он стартует во всех российских городах. Степан рассказал, что ведется работа по организации показа фильма в зарубежных странах и участия в ведущих кинофестивалях, однако при этом необходимо учитывать существующее в мире ныне положение.

На предпоказе угощали оладьями и йогуртом, предлагали воду. Приятно, что создатели фильма большое внимание уделяют своим коллегам и пригласили на премьеру всех участников группы. Роль каждого в съемочной команде чрезвычайно важна. И в том числе “дождевики”, которые в течение всего съемочного процесса обеспечивали дождь, вылив на актеров, улицы и жителей амгинского поселка Соморсун 60 тонн воды, выполнили свою работу на “отлично” и заслужили аплодисменты зрителей.

Фильм высоко оценили многие специалисты – кинокритики и сами кинематографисты в Москве и Санкт-Петербурге, и простые зрители как в России, так и у нас. С рецензиями можно ознакомиться на сайте https://aitafilm.ru/

О новой якутской картине пишут федеральные издания и порталы “Афиша”, “Вконтакте”, “Сноб”, “Сеанс”, “Бизнес ФМ”, многие известные личности в своих постах делятся впечатлениями (только положительными и хвалебными) о фильме.

Очень рад за авторов, которых знаю лично – Степан ранее был известен мне как серьезный спортсмен, потом поразил своим стремительным и заслуженным становлением в качестве кинорежиссера. С отцом его Степаном Семеновичем (сыгравшим в фильме небольшую эпизодическую роль) я трудился вместе шесть лет на заре своей педагогической работы. Сценариста Светланну Таайко тоже хорошо знаю – в этом году исполнится 20 лет нашего творческого содружества, Света одно время даже работала в нашей газете “Спорт Якутии”.

Успехов и дальнейшей удачи вам! Пусть воплотится в жизнь высказывание Степана: “За 4 миллиона мы сняли фильм на 40 миллионов”, и картина принесет много-много миллионов в прокате и множество призов в грядущих кинофестивалях.

Наш махтал Любови Готовцевой за приглашение.

P.S. Пока готовил свой отзыв, получил два весьма приятных известия.

В стартовый день проката – 30 марта – сборы «Айты» составили 1 142 640 рублей, а в общей сложности касса фильма составляет 2 100 555 рублей.

Как сообщает санкт-петербургская кинопрокатная компания «Про:взгляд», которая занимается дистрибуцией нашего фильма: «Впервые в истории отечественного кинопроката наше независимое кино поддерживает МВД России!!! Представители ведомства посетили премьеру фильма «Айта» в Москве, кино им понравилось, и теперь в учебные заведения Министерства и их подразделениям разослано письмо с рекомендацией посмотреть фильм в кинотеатрах и поддержать его информацию. Настоящий ажиотаж сопровождает предварительные показы фильма в Якутии и еще до старта проката сборы достигли своего первого миллиона рублей! Фильм поддерживает полномочное Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации!