Айсену Николаеву представили основные итоги проекта «Покорители холода»

7 февраля Глава Якутии Айсен Николаев встретился с автором проекта «Покорители холода – 2020» Вячеславом Ипатьевым и маркетологом международного туризма, доцентом Высшей школы экономики, членом Institute of Place Management, журналистом и телеведущей Наталией Беляковой.

Главе представили основные итоги тестовой экспедиции «Покорители холода», которая состоялась в январе текущего года в Якутии. Наталия Белякова отметила высокий интерес к проекту представителей СМИ и туристического сообщества: «Для меня, как для маркетолога, было принципиально важно увидеть интерес со стороны потребителей. Как только проект стартовал, мне стали поступать звонки и сообщения с вопросами о том, как можно поучаствовать в экстремальном туре».

По мнению эксперта экстрим-тур «Покорители холода» очень емкий проект, как с точки зрения медийности, так и точки зрения дополнения другими туристическими продуктами: «Недельное погружение в этнику, получение навыков выживания, выработанных северными народами в течение сотен лет, сам ритм такой жизни является привлекательным едва ли не больше, чем сам климатический экстрим».

По общему мнению участников встречи, при дальнейшем грамотном продвижении проекта он имеет все шансы стать визитной карточкой Якутии и стать драйвером развития отрасли туризма, подтягивая за собой развитие малого и среднего бизнеса, давая старт новым проектам как в области дорогого туризма, так и доступным по цене качественным продуктам.