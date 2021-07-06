Айсену Николаеву представили нового прокурора Якутии

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Дмитрий ДЕМЕШИН 6 июля представил главе Якутии Айсену НИКОЛАЕВУ нового прокурора республики Максима ПОПОВА.

Напомним, что Максим Попов Указом Президента РФ назначен прокурором Республики Саха (Якутия).

Представляя нового прокурора, заместитель генерального прокурора РФ по ДФО Дмитрий Демешин отметил высокие профессиональные и личные качества Максима Попова, который имеет большой опыт службы в органах прокуратуры.

«Учитывая огромные территории Республики Саха (Якутия), отдалённость населённых пунктов, уверен, что новый руководитель надзорного ведомства приложит все силы для взаимодействия и обеспечения в регионе законности и правопорядка», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Новый прокурор Республики Саха (Якутия) Максим Попов начал службу в органах прокуратуры с 2002 года после окончания Омского государственного университета по специальности «юриспруденция».

До своего назначения на должность прокурора Якутии последние три года Максим Попов занимал должность первого заместителя прокурора Сахалинской области.