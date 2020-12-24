Айсену Николаеву очень приятно

Инициатива детей Якутии получила масштабный отклик, об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев на своей странице INSTAGRAM: «Друзья, мы завершили первый всероссийский видеокроссинг «Смотри, это Россия!».

Итоговые цифры говорят сами за себя – 17,5 тысяч участников и три тысячи работ из всех 85 регионов страны! За работы участников проголосовало более 200 тысяч человек!

Мне очень приятно, что инициатива наших якутских ребят получила такой отклик и приобрела действительно общероссийский масштаб. Искренне поздравляю с победой ребят из Забайкалья, Иркутской и Кемеровской областей и, конечно, команды из Якутии».