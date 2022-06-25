Николаеву и Минниханову показали батасы, изготовленные по древней технологии

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ поздравил финалистов V чемпионата мира по мас-рестлингу в абсолютной весовой категории. Вместе с ним на арене боотуров побывал президент Татарстана Рустам МИННИХАНОВ. В результате зрелищной борьбы чемпионами стали спортсмены из России: среди мужчин – Виктор КОЛИБАБЧУК, женщин – Татьяна БАИШЕВА.

Также глава с высоким гостем встретились с кузнецами в тюсюлгэ «Кудай Бахсы». Здесь на выставке представлены работы и достижения мастеров из разных районов республики. Айсену Николаеву и Рустаму Минниханову показали ножи, батасы, созданные по древней технологии. Также продемонстрировали технику создания кричного ножа. Президент Татарстана поинтересовался доспехами из металла древнего якутского воина.

Напомним, Ил Дархан недавно в Верхневилюйске на Ысыахе Олонхо принял участие в выплавке железной руды с членами ассоциации «Чап уустара». Тогда из крицы вышло 5,8 кг углеродистого железа.