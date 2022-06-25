25.06.2022
22:44
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Мультикультурная Якутия

Николаеву и Минниханову показали батасы, изготовленные по древней технологии

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ поздравил финалистов V чемпионата мира по мас-рестлингу в абсолютной весовой категории. Вместе с ним на арене боотуров побывал президент Татарстана Рустам МИННИХАНОВ. В результате зрелищной борьбы чемпионами стали спортсмены из России: среди мужчин – Виктор КОЛИБАБЧУК, женщин – Татьяна БАИШЕВА. 

Также глава с высоким гостем встретились с кузнецами в тюсюлгэ «Кудай Бахсы». Здесь на выставке представлены работы и достижения мастеров из разных районов республики. Айсену Николаеву и Рустаму Минниханову показали ножи, батасы, созданные по древней технологии. Также продемонстрировали технику создания кричного ножа. Президент Татарстана поинтересовался доспехами из металла древнего якутского воина. 

Напомним, Ил Дархан недавно в Верхневилюйске на Ысыахе Олонхо принял участие в выплавке железной руды с членами ассоциации «Чап уустара». Тогда из крицы вышло 5,8 кг углеродистого железа. 

Фото: Андрея Сорокина, ЯСИА
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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