09.06.2021
22:03
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Светская хроника

Айсена просят раскрыть тайну

Дикий лук в этом году в окрестностях Якутска не вырос. Тихая охота известного хомусиста Айсена Аммосова взволновала подписчиков. Айсена просят «шепнуть» о месте такого шикарного произрастания «чучунах».

Подсказываем: любимое якутское лакомство смогли в изобилии собрать еще в Усть-Алданском и Таттинском улусах.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Инстаграм
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