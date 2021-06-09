Айсена просят раскрыть тайну

Дикий лук в этом году в окрестностях Якутска не вырос. Тихая охота известного хомусиста Айсена Аммосова взволновала подписчиков. Айсена просят «шепнуть» о месте такого шикарного произрастания «чучунах».

Подсказываем: любимое якутское лакомство смогли в изобилии собрать еще в Усть-Алданском и Таттинском улусах.