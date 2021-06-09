09.06.2021
22:03
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Светская хроника
Айсена просят раскрыть тайну
Дикий лук в этом году в окрестностях Якутска не вырос. Тихая охота известного хомусиста Айсена Аммосова взволновала подписчиков. Айсена просят «шепнуть» о месте такого шикарного произрастания «чучунах».
Подсказываем: любимое якутское лакомство смогли в изобилии собрать еще в Усть-Алданском и Таттинском улусах.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Инстаграм
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