Айсена Николаева встреча порадовала
Сегодня, 23 декабря, Айсен Николаев встретился с десятью лучшими стипендиатами Ёлки главы Республики Саха (Якутия).
Ил Дархан выразил гордость и радость за достижения стипендиатов в олимпиадах и соревнованиях республиканского, российского и международного уровня, за проявленное мужество в опасной ситуации.
Глава отметил, что 2020 год был особенным, трудным, но он сделал всех якутян сильнее и сплоченнее, дал неоценимый опыт.
«Я очень рад, что у нас много умных и талантливых ребят. Вы будущее нашей республики. Ваше стремление быть полезными обществу – очень ценно. Сегодня ваша главная задача – получать знания и усердно учиться, ведь учеба – это лучшие инвестиции в будущее», — обратился к школьникам Айсен Николаев.
Стипендиаты задали вопросы Ил Дархану и получили ответ из первых уст.
От имени стипендиатов Ёлки главы Республики Саха (Якутия) выступил Герман Тастыгин, ученик 11 класса Национальной политехнической средней общеобразовательной школы № 2.
Герман выразил благодарность учителям за их профессионализм, особенно в условиях быстрого перехода на дистанционное обучение, главе Якутии Айсену Николаеву за поддержку их идей. Школьник рассказал о командном участии во Всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива», в котором их проект по проблеме минной засоренности в местах боевых действий был поддержан.
«Это помогло нам определиться с выбором профессии и поставить цели на будущее. Мы будет стремиться стать достойными гражданами своей республики и своей страны, внести свой вклад в их развитие», – сказал стипендиат.
Ёлка для лучших учеников на уровне руководителя Республики Саха (Якутия) традиционно проводится с 1998 года. За эти годы её участниками стали более 14 тысяч талантливых учеников Якутии. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией встреча с десятью лучшими стипендиатами Ёлки главы Республики Саха (Якутия) прошла в формате ВКС.
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