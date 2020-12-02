Айсена Николаева удивили дети оленеводов

В Оленекском районе глава Якутии Айсен Николаев встретился с семьей потомственных оленеводов Степановых.

Глава династии Василий Степанов – заслуженный работник народного хозяйства РС Я), кавалер ордена «Знак Почета». Василий Иванович с супругой, отличником сельского хозяйства РС (Я) Валентиной Васильевной родили и воспитали 6 детей, четверо из них оленеводы. В 2009 году семья Степановых удостоена гранта президента РС (Я) среди оленеводческих династий.

Айсен Николаев посетил урасу кочевой семьи, где продолжатели дела известной династии рассказали ему о трудовых буднях и традициях своего рода.

Бригадир оленеводческой бригады №1 МУП «Оленекский» Христофор Степанов обратил внимание главы республики на проблему травежа оленей волками.

Далее Айсен Николаев осмотрел кочевую школу «Куенэлэкээн», организованную Харыялахской средней школой. Здесь учатся дети, кочующие с родителями. Директор школы Андрей Яковлев рассказал об организации обучения детей. Установили точку спутникового Интернета Газпром, что позволяет обучать школьников по некоторым дисциплинам в дистанционном формате.

Также главе региона показали кочевой детский сад. Здесь жена Христофора Степанова Иза Руслановна работает помощником воспитателя. В этом саду малышей уже обучают начальным навыкам профессии оленевода. Дети оленеводов получают образование без отрыва от своих родителей в привычной среде обитания.

Младшее поколение династии Степановых перенимает у старшего знания и умения, любовь к тундре. Дети занимаются спортом. Одна из внуков Айыына, ученица 11 класса, в прошлом году заняла первое место в соревнованиях по метанию аркана, третье место на гонках на оленьих упряжках, первое место на гонках на учахах среди девочек.

Сегодня Айыына показала свою сноровку управлять оленями главе республики. Девятиклассник Эрхан точно метнул аркан на оленя. Восьмиклассник Матвей и семиклассница Даша ловко оседлали оленей. Айсен Сергеевич подарил кочевой семье Степановых сертификат на электрогенератор, малышам – игрушки, а детям школьного возраста – планшеты.

Глава республики поблагодарил хозяев за сохранение самобытного уклада жизни, культуры народов Севера, вклад в развитие оленеводства в республике и пожелал всем крепкого здоровья, успехов в учебе и труде.