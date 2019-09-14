Фотофакт: Айсена Николаева посетили Матвиенко и Шойгу

В Москве в эти дни проходит IV Фестиваль Русского географического общества. В столичном парке «Зарядье» гости мероприятия, не выезжая из города, могут познакомиться с разнообразной природой страны и культурным достоянием российских народов. На самом масштабном географическом празднике Якутия представила палеонтологические находки и культурные артефакты.

Сотрудники Академии наук республики привезли на фестиваль мумифицированных пещерных львят – Бориса и Спартака, возраст которых 43 тыс. и 28 тыс. лет соответственно. Также на мероприятии можно увидеть мамонтенка Юку, погибшего около 34 тыс. лет назад.

На территории парка «Зарядье», в самом сердце Москвы, впервые установлено традиционное летнее жилище якутов – ураса. В первый день фестиваля ее посетил глава Якутии Айсен Николаев. Якутскую экспозицию также оценили министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу, член попечительского совета РГО, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.

«К сожалению, в России в целом мало знают о других регионах. В этой части Русское географическое общество проводит огромную работу — знакомит регионы между собой, продвигает их. Якутия, как один из самых интересных регионов с географической точки зрения, имеет все шансы быть в этом направлении лидером. В дальнейшем вместе с РГО мы реализуем ряд интересных проектов», – сказал Айсен Николаев в комментарии журналистам.

Глава Якутии также поделился планами сотрудничества с РГО. В первую очередь, отметил он, регион и общество будут взаимодействовать в организации экспедиций на Крайний Север для изучения мамонтовой фауны и продвижении уже имющихся открытий.

Отметим, фестиваль Русского географического общества в парке «Зарядье» продлится до 22 сентября. В этом году, по традиции, в программе фестиваля – лекции знаменитых учёных и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, мастер-классы по танцам, игре на музыкальных инструментах и декоративно-прикладному искусству, выступления национальных коллективов со всей России, кинопоказы документальных фильмов, интеллектуальные игры и викторины с призами.