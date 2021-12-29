Айсена Николаева назвали в числе «губернаторов-богатырей»

Опираясь на данные из открытых источников, эксперты центра проанализировали заболеваемость COVID-19 среди губернаторов, а также темпы вакцинации и ревакцинации руководителей регионов, сообщает www.tsn24.ru.

Официальная статистика заболеваемости среди губернаторов значительно выше, чем в целом по стране: 50,6 процентов переболевших против 6,8 процентов всего населения по данным оперативного штаба на 28 декабря 2021 года (около 10, 5 млн подтвержденных случаев на 146 млн населения).

Только два главы региона до сих пор не прошли первую вакцинацию. Это глава республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов и губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Они переболели коронавирусом и ранее заявляли о готовности поставить прививку позднее, однако информация о прохождении процедуры в официальных источниках до сих пор не появилась.

«Отдельно хочется остановиться на “губернаторах-богатырях”, которые, по официальным данным, не болели коронавирусом. И это при том, что специфика работы чиновников такого ранга предполагает постоянное проведение совещаний и публичных мероприятий, встреч с людьми, посещение социальных объектов, промышленных предприятий и так далее. Большинство из тех, кто не болел – это губернаторы, о которых известно, что они придерживаются здорового образа жизни», — сказала эксперт мониторингового центра Вера Дубко.

Удалось не заболеть 42 руководителям субъектов федерации, в том числе главе РС (Я) Айсену НИКОЛАЕВУ.