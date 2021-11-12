Айсен Сергеевич стучал кулаком и на других руководителей – Садовников

Сегодня, 12 ноября состоялась встреча первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия САДОВНИКОВА с журналистами.

В ходе разговора корреспондент ЯСИА Николай БОРИСОВ напомнил о недавнем инциденте, видео которого получило широкое распространение в соцсетях и мессенджерах. На нем глава Якутии стучит кулаком по столу и высказывает претензии председателю правительства Андрею ТАРАСЕНКО. Тогда случилась резкая смена имиджа главы республики, который до сих пор представал перед обществом в более парадном облике.

— Слава богу, меня там не было, — отметил Дмитрий Дмитриевич. – Но я нисколько не удивлен. Айсен Сергеевич умеет быть жестким, и строго спрашивать с руководителей. Просто до сих пор это оставалось за кадром. Я лично видел, как Айсен Сергеевич стучал кулаком по столу, выговаривая Петру ЕФРЕМОВУ и Сергею ИГНАТЕНКО. Это было еще в команде мэрии Якутска. В правительстве не видел, чтоб глава стучал кулаком по столу, не считая этого видео.

Не надо думать, что Айсен Николаев такой же, каким видят его якутяне в соцсетях и прямых эфирах. В работе всякое бывает. И все, кто работает под его началом в правительстве, а раньше в мэрии Якутска, это понимают. Если что, глава спросит, и спросит строго.