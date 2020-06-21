Айсен Николаев: Жизнеутверждающий дух Ысыаха даст нам силы и уверенность!

Ытыктабыллаах Саха сирин олохтоохторо!

Күндү биир дойдулаахтарым!

Эһигини бука барыгытын Үрүҥ Тунах ыһыаҕынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин!

Эһиги дьиэ кэргэҥҥитигэр уонна хас биирдиигитигэр бигэ туругу, чэгиэн доруобуйаны, дьолу, тапталы, ситиһиилэри ис сүрэхпиттэн баҕарабын!

Уважаемые якутяне, дорогие мои сограждане!

Горячо и сердечно поздравляю вас с национальным праздником Ысыах!

Мы отмечаем наш самый любимый и добрый праздник в прекрасную пору начала лета, когда вся бескрайняя земля Якутии дышит счастьем возрождения, озарённая светом незаходящего солнца. В эти светлые дни по пришедшей из глубины веков традиции мы обращаемся к божествам Айыы и просим их благословления, чувствуя вдохновляющую силу гармонии c родной природой, со всем окружающим миром.

Ысыах во все времена даёт нам возможность осознавать силу духа и стойкости народов, веками живущих на суровой земле, не склоняясь перед трудностями, преодолевая их вместе и вместе радуясь победам. В этом году угроза опасной болезни всему миру поменяла привычное течение жизни, поставив на первое место заботу о здоровье людей. Поэтому и любимый праздник республики мы отмечаем по-другому. Ысыах Олонхо в Олёкминске, к которому готовились все жители района, обязательно состоится в следующем году. В онлайн формате пройдёт Ысыах Туймаады, признаваемый самым крупным национальным праздником России.

Уверен, ничто не может приуменьшить радость любимого праздника, он живёт в сердце и душе каждого из нас. Наш народ пережил разные времена, счастливые и трагические, но всегда в нас жила и живёт вера в лучшее будущее, ведь вслед за суровой зимой всегда приходит яркое лето, о чем столетиями возвещает Ысыах!

В год 75-летия Великой Победы мы с гордостью и волнением вспоминаем легендарный Ысыах 1945 года, когда вернувшиеся с фронта боотуры, заряжались энергией и силой от встречи с родиной, с незыблемыми традициями единения всех людей.

Также и сейчас, в этот праздничный день, хотя и не сможем взяться за руки в дружном кругу осуохая, мы будем вместе добрыми помыслами и взаимной поддержкой. Ысыах сближает всех жителей многонациональной Якутии, воплощает гостеприимство нашего народа, раскрывает доброту нашей души. Так было и будет! Жизнеутверждающий дух Ысыаха даст нам силы и уверенность дальше всем вместе идти по жизни, работать, строить и развивать каждое село, каждый город, родную республику, а значит, всю нашу великую Россию!

Дорогие друзья! Пусть наш Ысыах поселит в сердцах людей радость и любовь. Мира и добра, успеха вам и вашим близким!

Күндү доҕоттор! Үрүҥ Тунах Ыһыахпыт норуоппут санаатын күүһүртүн, дьоҥҥо-сэргэҕэ бигэ туругу, үрдүк ситиһиини, дьолу тосхойдун!

Уруй-туску! Айхал-мичил!

Секретарь Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев