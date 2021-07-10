Айсен Николаев защитил

Центр «Север: территория устойчивого развития» (НОЦ «Север») стал победителем конкурсного отбора межрегиональных НОЦ мирового уровня 2021 года. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

«Из 13 заявленных проектов наш проект получил высокую оценку экспертов и вошел в пятерку победителей, выигравших федеральный грант! Это наша общая победа! Благодарю своих коллег — единомышленников и всех, кто поддержал наш проект! Уверен, что в общем сотрудничестве мы добьемся всех поставленных задач!» – написал Айсен Николаев в своём Instagram .

Глава республики защитил проект «Центр «Север: территория устойчивого развития» из Мирного, где сейчас находится в рабочей командировке.

13 проектов различных субъектов Российской Федерации накануне были презентованы губернаторами на заседании Совета научно-образовательных центров, который провели заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и помощник президента Андрей Фурсенко.

По результатам отбора НОЦ «Север» попал в число победителей.

«НОЦ «Север» создан в конце 2019 года по инициативе пяти регионов — Сахалина, Камчатки, Магаданской области, Чукотки и Якутии. В результате работы НОЦ будут найдены решения мирового уровня в области новой энергетики, устойчивого развития высокотехнологичной экономики, поведения живых организмов на Севере, глобальных изменений климата, с которыми, например, безусловно связаны лесные пожары, бушующие на территории Якутии», – выразил уверенность Айсен Николаев.

«Сегодня мы определили пять НОЦ – победителей 2021 года, объявленного президентом России Годом науки и технологий. Это говорит о том, что поставленная президентом задача по созданию 15 научно-образовательных центров мирового уровня выполнена. НОЦ должны обеспечивать трансформацию экономики субъектов за счёт реализации портфеля практических научно-технологических проектов, разрабатываемых в зависимости от конкретной специализации и потребностей регионов. Мы видим, что практически все центры, которые мы отобрали, являются межрегиональными. Таким образом, активизация межрегионального взаимодействия при личном участии глав субъектов должна способствовать не просто инновационному развитию субъектов, но и экономико-технологической связанности территорий», – заявил Дмитрий Чернышенко, комментируя итоги конкурсного отбора.

По словам Андрея Фурсенко, программы развития НОЦ нацелены на качественное расширение научно-технологического пространства России: «Регионы, где появляются НОЦ, должны стать локомотивами роста экономики. А главы субъектов, которые представили сегодня концепции научно-образовательных центров, должны сосредоточиться на развитии науки и технологий в Российской Федерации. Важно понимать, что за все озвученные амбициозные планы, фактически за каждое слово будет спрос».

В мероприятии также приняли участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент РАН Александр Сергеев, представители министерства сельского хозяйства РФ, министерства здравоохранения РФ, министерства экономического развития РФ, а также руководители крупных компаний.