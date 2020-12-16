Айсен Николаев заметил в чем якутяне очень активные

Айсен Николаев в режиме видеоконференцсвязи провел последнее в этом году заседание совета по местному самоуправлению. Глава республики поблагодарил глав районов и городских округов за плодотворную работу в уходящем году и поставил задачи на ближайшую перспективу.

Николаев выразил главам муниципальных образований слова благодарности за борьбу с коронавирусом, за осуществление планов по национальным проектам, строительству социальных объектов, жилья и дорог.

«Год был непростым для всех нас. Я хочу искренне поблагодарить всех вас за то, что взяли на себя огромную ответственность за здоровье и благополучие жителей республики. Именно от вас, глав районов и городских округов, от вашего отношения к работе зависит самочувствие и спокойствие людей. Все вместе, работая слаженно, результативно, мы не допустили сбоев в жизни республики. Несмотря ни на что, со многими задачами вы справились», – сказал он.

На этот раз на заседании совета Ил Дархан уделил ключевое внимание проекту «Родные города и села». После послания главы республики ровно год назад под этим проектом объединили все проекты, связанные с гражданскими инициативами. Среди них – Программа поддержки местных инициатив, общереспубликанское движение добрых дел «Моя Якутия в XXI веке», региональный проект «Формирование комфортной городской среды», программа «Комплексное развитие сельских территорий».

«В основе всех этих проектов лежит система непосредственного вовлечения граждан в решении вопросов местного значения. В этом плане якутяне очень активные. Так, к примеру, в программе поддержки местных инициатив в этом году в различных формах обсуждения проектов приняло участие 203 тыс. человек, а в итоговых собраниях участвовало 85 700 человек – это более 9% от общего количества населения», — проинформировал глава.

По словам Айсена Сергеевича, вклад местных бюджетов в рамках программы поддержки местных инициатив в 2020 году составил 26%, со стороны населения и предпринимателей – 12%, при минимально заданных параметрах – 5% и 3% соответственно. Таким образом, дополнительное софинансирование составило более 186 млн рублей, то есть на каждый рубль, выделяемый из бюджета республики, приходится 38 копеек из средств дополнительного финансирования.

Среди наиболее удачных проектов, реализованных якутянами в рамках проекта «Родные города и села», региональной программы «Формирование комфортной городской среды», глава назвал реконструкцию парков в Нюрбе, Покровске, Бердигестяхе. Такие же современные общественные пространства, уверен он, должны появляться и в других районах, в том числе на Крайнем Севере. Федеральные гранты не так давно получили проекты парков в Среднеколымске и Верхоянске. Из бюджета страны им выделят 50 и 45 млн рублей соответственно.

К реализации проектов по благоустройству, строительству Николаев поручил максимально привлекать местное население. «Проект должен стать механизмом повышения занятости и доходов местных жителей. Десятки миллионов выделяются на реализацию проектов, при правильной организации работы можно добиться, чтобы в реализации проектов участвовали наши жители», — заявил глава.

На заседании также говорили о созданном в Якутии Центре управлении регионом, который будет координировать мониторинг и обработку всех видов обращений от жителей республики, включая систему обратной связи, обработки сообщений жителей республики в социальных сетях, мессенджерах, во всех средствах электронной коммуникации. По словам Николаева, он позволит повысить качество и скорость работы с обращениями граждан, выявлять проблемы и своевременно реагировать на них.