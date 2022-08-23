Айсен Николаев: задачи по кормозаготовке должны быть выполнены

Глава Якутии Айсен Николаев в передаче «Прямой разговор» ГТРК «Саха» на канале «Россия 24» рассказал о мерах, которые принимаются в регионе в ходе кормозаготовительной кампании.

«Сенокос этого года проходит достаточно напряженно, есть объективные проблемы, есть субъективные. К сожалению, отсутствие оперативности принятия решений правительства республики приводит к тому, что мы опаздываем с заготовкой кормов. Уверен, что до конца сезона задачи все-таки будут выполнены. В этом году мы себе не можем позволить, как в прошлом году тысячами тонн завозить сено из других регионов. Тогда реально была чрезвычайная ситуация, — и сено сгорело, и страшная засуха не позволила травостою нормально сформироваться. В этом году мы должны заготовить сено внутри республики. Конечно, перемещения между районами будут. В некоторых районах травостой очень хороший, люди работают. Но надо опять же их мотивировать. Соответствующие поручения правительству даны. Главы районов на местах тоже должны работать», — сказал Айсен Николаев.

На сегодня заготовлено 63% от доведенного плана и 93% к соответствующему периоду прошлого года. Вместе с тем тяжелая ситуация складывается в Верхоянском и Кобяйском районах из-за дождевого паводка.

Руководитель республики подчеркнул, что им уже оказывается помощь. Есть проблемы в вилюйской группе районов, где сейчас из-за прошедших дождей подтоплены сенокосные угодья. Есть сложности и в Чурапчинском улусе из-за засухи и нашествия саранчи в июне-июле.

«Вместе с тем в Чурапче умеют работать в тяжелых условиях и обязательно с задачами справятся. С главой района мы обсудили ряд мероприятий, которые надо провести в срочном порядке, в частности, вывод в поля мобильных бригад. Сейчас вижу, что они идут более-менее в графике», — отметил Ил Дархан.



