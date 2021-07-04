Айсен Николаев забраковал

На месте коррекционной школы № 34 на 12 км Сергеляхского шоссе в Якутске должен появиться адаптивный образовательный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Такое заявление 3 июля сделал глава республики Айсен Николаев.

Изначально муниципальные власти планировали построить здесь новую коррекционную школу на 350 мест с интернатом на 120 мест, а рядом возвести обычную школу на 2000 мест. Но родители и педагоги не согласились с тем, чтобы на территории разместились два образовательных учреждения и обратились к главе республики.

После многочисленных обращений в социальных сетях, в том числе в ходе прямого эфира, Айсен Николаев вместе с главой города Евгением Григорьевым заехал на территорию школы и встретился с коллективом, родительской общественностью.

По словам участников встречи, решение по строительству общеобразовательной школы на 2 тысячи мест было принято мэрией еще в прошлом году, но они узнали об этом только недавно.

«Такое решение с нами в прошлом году никто не обсуждал. Территория хоть и большая, но не подходит для того, чтобы здесь были построены два объекта. Сам факт того, чтобы на одном земельном участке расположились общеобразовательная школа и центр для социальной адаптации детей противоречит многим принципам», — говорят родители.

Айсен Николаев разделил их позицию и предложил построить здесь большой адаптивный образовательный комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Это классический случай, когда вы находите легкое решение для себя, но крайне неудобное для детей, которые здесь учатся. В Якутске еще не было таких больших школ на 2 тысячи мест, а вы хотите, чтобы она появилась на окраине города. Тем более она не может находиться рядом с коррекционной школой, – обратился глава к муниципальным властям. — Я сам здесь раньше бывал неоднократно, общался с детьми, это особые дети, и им нужны особые условия. Эта территория прекрасно подходит для этого, для того, чтобы не дать им чувствовать себя ущемленными. Здесь зелено, чистый воздух, подходящий для отдыха. Поэтому я предлагаю построить здесь большую школу для детей с ограниченными возможностями здоровья с интернатом и детским садом, сделать все даже лучше, чем в обычной школе».

Глава внес предложение, чтобы в будущем в адаптивный комплекс переехали сразу две коррекционные школы – школа №34 и специальная (коррекционная) основная общеобразовательная школа № 22 для детей с задержкой психического развития. Здания обеих давно обветшали. 34 школу сегодня уже сносят – это была последняя деревянная школа в Якутске. А школа №22 в настоящее время размещается в приспособленном здании бывшего детского сада 1962 года постройки.

Сегодня в коррекционной школе №34 обучаются 293 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 170 детей с инвалидностью, в школе № 22 – 254 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 94 ребенка с инвалидностью.

Айсен Николаев поручил решить вопрос их размещения на время строительства адаптивного комплекса. Глава Якутска Евгений Григорьев предложил бывшее здание Филиала Байкальского государственного университета экономики и права (БГУЭП) на 4-м километре Вилюйского тракта. Руководитель республики одобрил этот вариант и распорядился провести там этим летом ремонтные работы.

По итогам встречи глава республики заверил родителей и педагогов, что будет держать ситуацию на личном контроле, что впредь обо всех изменениях они будут узнавать одними из первых.

Предварительно известно, что в комплексе будет 550 мест по адаптированным общеобразовательным программам, 200 мест по дошкольному образованию, а интернате смогут проживать 350 детей. Также власти республики хотят организовать на территории комплекса бассейн и круглогодичную теплицу.