Айсен Николаев: Якутяне – хозяева своей судьбы

Главным событием Дня государственности Якутии стало театрализованное представление «Свет над Арктикой», которое прошло под занавес праздничного дня в Центре спортивной подготовки «Триумф».

После представления на сцену поднялся глава республики Айсен Николаев. Он поздравил якутян с праздником и отметил, что постановка продемонстрировала глубинную философию Якутии, живую душу народов – чистую, дружелюбную и открытую. «Веками мы живем на родной земле в мире и согласии многих народов, храним нашу бескрайнюю землю, ее уникальную природу для будущего всего человечества», – сказал Айсен Николаев. Он отметил, что Декларация о государственном суверенитете, принятая 27 сентября 1990 года, ознаменовала новую веху политического, экономического и культурного становления современной Якутии, подтвердила будущее республики как неотъемлемую часть великой державы.

«Все, что мы имеем сегодня, на что опираемся в дальнейшем своем развитии, – это плоды почти столетней государственности республики, получившей новый статус 29 лет назад. Высокая культура многонационального народа, неоспоримая ценность образования, достижения науки и технологий, энергия гражданского общества – вот что дает нам силы для движения вперед», — сказал Ил Дархан, добавив, что все якутяне – независимо от национальности, социального положения, вероисповедания или политических предпочтений – являются хозяевами своей судьбы, судьбы своей Родины.

Айсен Николаев напомнил, что вот уже четыре столетия Якутия является форпостом Российского государства, его опорой в освоении колоссальных территорий на северо-востоке континента. Сегодня Республика Саха – в авангарде развития Арктики и Дальнего Востока. Якутия берет на себя ответственность за то, чтобы Россия укрепляла свое лидерство, опираясь на ее огромный потенциал.

Руководитель республики сообщил, что в эти дни в Якутске проходит международная конференция «Северный форум по устойчивому развитию», и вместе с якутянами День государственности республики встречают гости из приполярных государств и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, субъектов РФ. Напомним, что Якутия вступила в «Северный форум» в 1993 году, разделив идеи современного развития циркумполярных территорий. И, как подчеркнул Айсен Сергеевич, в этом событии, в целом в становлении международного сотрудничества в Арктике, в обновленной государственности Якутии – заслуга первого президента республики Михаила Николаева. Ил Дархан еще раз выразил ему уважение и отдал должное личной роли лидера.

Современная международная кооперация призвана дать ответы на животрепещущие вопросы: каким будет будущее огромных пространств вокруг Северного полюса, как сделать жизнь людей на Крайнем Севере и в Арктике комфортной и благополучной, как сохранить первозданную природу, жизненную среду коренных народов в условиях изменения климата и наступления новой технологической эры.

Айсен Николаев заверил, что регион готов делиться своим многовековым опытом жизнедеятельности в самом экстремальном климате на планете, а также перенимать лучшие мировые практики устойчивого развития. Он констатировал, что республика является одним из регионов мира, который служит примером бережного сохранения человеческого капитала Арктики и по праву признается местом притяжения всех коренных северных народов.

Глава сообщил, что к 2022 году, столетию республики, в Якутске, культурной столице Арктики, появится культурный кластер мирового уровня – Арктический центр эпоса и искусств. В нем будут размещены государственная филармония, Театр Олонхо, Саха академический театр имени П.А. Ойунского. «Я уверен, что, продвигая наше культурное наследие и современное искусство во всем мире, мы создаем основу будущего северных народов, хранителей Севера, огромной части нашей планеты», – подчеркнул лидер Якутии.

В заключение Айсен Николаев напомнил, что лично для него день 27 сентября – особенный. Ровно год назад он принес присягу перед народом и вступил в должность главы Якутии. «Каждый день этого года был наполнен для меня и нашей команды работой, многими делами и событиями. Во всех уголках нашей бескрайней республики, в Арктике, Южной и Западной Якутии, на Вилюе и на Колыме, в центральных, восточных улусах – везде я видел, что якутяне готовы трудиться, добиваться высокого качества, достойного Якутии, быть опорой развития Дальнего Востока и Арктики, движения вперед всей нашей великой России», — сказал Николаев.

По мнению руководителя, все для этого у республики есть: неисчислимые природные богатства, опыт хозяйствования в суровейших условиях Севера, уникальные технологии промышленного освоения, достижения образования, культуры и науки, а главное – люди, талантливые и неравнодушные.

«Вместе нам всё под силу! Якутия и дальше будет развиваться как регион высокой культуры, регион-лидер с сильной экономикой, возможностями для самореализации каждого человека, открытый для всего самого передового!», – провозгласил Айсен Николаев. Лидер Якутии пожелал успехов и благополучия якутянам, процветания – родной республике и всей России.

Добавим, что в масштабном театрализованном представлении «Свет над Арктикой» было задействовано 1,5 тысячи ведущих артистов республики, представителей профессиональных учреждений культуры, спорта и молодежи. Постановка завершилась всеобщим круговым национальным танцем Осуохай, который в якутской культуре символизирует мир и согласие.

Режиссёром-постановщиком выступил режиссёр Саха театра Руслан Тараховский, художественным руководителем – госсоветник РС(Я) Андрей Борисов.