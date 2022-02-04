Айсен Николаев: Якутия получит еще 130 млн рублей

Глава Якутии сообщил в своем официальном тгк @Aisen_Nikolaev:

Правительство страны выделило регионам дополнительное финансирование на поддержку первичного звена здравоохранения. Из выделяемых средств наша республика получит 130 млн. рублей! Это неоценимая поддержка в период борьбы с коронавирусной инфекцией, в частности, быстрораспространяющимся штаммом «омикрон».





Фото: Пресс-служба АГиП РС(Я) Источник: @Aisen_Nikolaev

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