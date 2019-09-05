Айсен Николаев: Якутия нацелена на улучшение инвестклимата

К развитию инвестиционного климата на Дальнем Востоке приковано особое внимание. Президент России Владимир Путин поставил задачу дальневосточным регионам войти к 2020 году в топ-30 регионов по результатам Национального рейтинга инвестиционной привлекательности. В этом году Якутия уже достигла этой цели — буквально за год она поднялась в рейтинге сразу на 30 позиций — с 52-го на 22-е место.

О том, как регион собирается удержать лидерские позиции в нацрейтинге, и дальнейших планах по улучшению инвестклимата глава республики Айсен Николаев рассказал на традиционном деловом завтраке Восточного экономического форума.

Ключевым фактором успеха Николаев назвал новый формат взаимодействия власти и бизнеса.

«У нас новый тип взаимодействия власти и бизнеса. Сформирована команда — она абсолютно открыта, готова к общению и ориентирована на решение вопросов инвесторов и предпринимателей. И, конечно, мы постоянно учимся, ориентированы на наращивание компетенций», — отметил руководитель республики.

По словам главы республики, кардинальные изменения произошли и в региональном координационном совете по предпринимательству. Если раньше совещательный орган состоял из 30% представителей бизнеса и 70% чиновников, то сегодня 92 % совета — это бизнес-сообщество, а 8% — исполнительные органы власти.

Отдельно Айсен Николаев остановился на проблемах, препятствующих улучшению инвестклимата. Среди них он назвал чрезмерную зарегулированность деятельности Федеральной антимонопольной службы. К слову, заявление руководителя республики поддержали и другие главы субъектов, присутствовавшие на деловом завтраке.

«Федеральная антимонопольная может «зарубить» любой проект на раз-два. Я был вынужден обратиться к главному федеральному инспектору. Мы создали специальную рабочую группу, куда вошли федеральные структуры и члены регионального правительства. Благодаря этому количество жалоб по реализации нацпроекта стало меньше. Важно не делить полномочия на «наши» и «не наши» – это путь к стагнации. Проблемы необходимо решать совместно. Если такая позиция будет у всех органов власти, все получится», — сказал он.

Говоря о планах, Николаев отметил необходимость переформатирования МФЦ, его перевода на так называемый формат 2.0. Многофункциональный центр, считает он, должен стать единой точкой взаимодействия граждан и государства, наделенной полномочиями по правовой защите бизнеса. Это поможет в досудебном порядке решать проблемы взаимодействия власти с бизнесом, особенно малым.