Айсен Николаев: Якутия готова взять на себя роль региона-лидера

Якутия как инициатор многочисленных арктических проектов готова стать регионом-лидером во время председательства России в Арктическом совете. Такое заявление сделал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, комментируя итоги дискуссии экспертов Ленского клуба «Председательство России в Арктическом совете: ключевые вопросы регионального развития».

Эксперты Клуба высоко оценили реализуемые в республике проекты по развитию арктических территорий. «Якутия выделяется своими интересными и практико-ориентированными и системными подходами по развитию Арктики» – отметила модератор дискуссии, главный редактор научного журнала «Российская Арктика» Кира Змиева.

Якутия уже сейчас находится на особом положении в мировом арктическом сообществе, так как именно здесь расположен секретариат Северного форума – главного международного объединения полярных регионов. Эксперты Ленского клуба предложили ряд инициатив, которые могут закрепить за Якутией позиции региона-лидера в рамках предстоящих двух лет председательства Российской Федерации в Арктическом Совете.

Профессор географического факультета МГУ, генеральный директор Института регионального консалтинга, член Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Александр Пилясов предложил создать Арктический клуб футурологов на базе Ленского клуба. Прогнозирование развития Арктики с дальним горизонтом поможет формировать более детальные стратегии на государственном и региональном уровне. «Свободный клуб экспертов, которые обсуждают развитие глобальной Арктики — хорошая возможность и российскую инициативу, и идею Ленского клуба опредметить [конкретикой]», — пояснил эксперт.

Также Пилясов предложил создать банк данных передовых практик жизнеобеспечения удалённых районов. По его мнению, «в районах с ограниченными сроками завоза накапливаются уникальные компетенции по выживанию, по самообеспечению энергетическому и продовольственному. Этими навыками нужно делиться… Они должны быть общим достоянием, и Россия должна это инициировать».

В Якутии накоплены значительные знания в этой области: от жилья кочевых народов до строительства комфортных городов в условиях экстремально холодного климата. Как отметил партнёр консалтингового агентства «Румянцев и партнеры» Дмитрий Фишкин, Россия — единственная в мире страна, где в Арктике есть устойчивые города, а не вахтовые посёлки. «Для [иностранных] коллег Арктика — территория вахтового освоения. А для нас — города, место, где мы живём», — заключил эксперт.

Базовый для Ленского клуба регион — Республика Саха (Якутия) — готов поддержать эти инициативы.

«Мы регулярно выступаем инициаторами проектов, направленных на развитие арктических территорий. Наша республика заинтересована в том, чтобы собирать компетенции, технологии и привлекать инвестиции в северные проекты. Якутия готова взять на себя роль региона-лидера и стать основной площадкой демонстрации мировому сообществу потенциала российской Арктики в рамках председательства нашей страны в Арктическом совете», – прокомментировал итоги дискуссии Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Справка:

Ленский клуб – экспертно-аналитический центр, объединяющий ведущих российских и международных экспертов вокруг актуальных проблем и вызовов развития Дальнего Востока и Арктики как национальных приоритетов Российской Федерации. Клуб был создан в июне 2019 года по инициативе главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева для поиска и разработки комплексных и нелинейных решений ключевых вопросов в сфере развития дальневосточного и арктических регионов, а также интеграции новых механизмов и идей в сферы общефедеральной повестки.

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