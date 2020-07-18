Айсен Николаев: Я уверен, что Арктику и Дальний Восток будут обслуживать наши самолеты

Заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации РФ было посвящено состоянию и перспективам развития арктической (полярной) авиации. Заседание прошло под председательством Александра Акимова – заместителя председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председателя Совета по Арктике и Антарктике. В дискуссии приняли участие представители Федерального агентства воздушного транспорта, министерства промышленности и торговли РФ, министерства развития Дальнего Востока и Арктики, министерства транспорта РФ, а также представители органов власти арктических регионов.

Развитие перевозок — одно из базовых условий развития арктической зоны, отметили эксперты. Недостаточность наземной системы транспортной инфраструктуры в арктических территориях можно эффективно компенсировать за счет развития малой авиации, доля которой составляет 80% перевозок внутри регионов Арктики. Однако развитие авиасообщения в арктических регионах требует межведомственного подхода к ситуации и значительного финансирования. Остро стоят проблемы модернизации и строительства новой наземной инфраструктуры, необходимости увеличения объемов субсидирования местных авиаперевозок, нехватки квалифицированных кадров.

Одной из самых актуальных задач является необходимость обновления парка воздушных судов, уверены участники заседания. В своем выступлении Глава Якутии озвучил предложения, направленные на обеспечение приоритета отечественных воздушных судов перед импортными. Он подчеркнул, что во исполнение поручения Президента РФ дальневосточный авиаальянс, который будет работать в ДФО, в том числе в его арктической части, должен эксплуатировать воздушные суда именно российского, а не зарубежного производства. «Мы должны поддерживать свою промышленность и отечественную авиацию. Я уверен, что Арктику, Север и Дальний Восток будут обслуживать наши российские самолеты», — подчеркнул Айсен Николаев.

По итогам заседания Совета по Арктике и Антарктике сформирован пакет рекомендаций, который будет направлен в правительство РФ. Документ учитывает все предложения, озвученные в ходе заседания. Среди них – необходимость разработки отдельной программы субсидирования для внутренних региональных перевозок, создание дорожной карты обновления парка воздушных судов для Крайнего Севера и Арктики, пакет мер по созданию авиационно-учебных центров по обучению и переобучению авиационных специалистов, а также по конкретизации сроков серийного производства новых отечественных судов Ил 114-300 и «Байкал», и по продолжению работы по развитию аэродромной сети и модернизации авиационной инфраструктуры в Арктике.