Айсен Николаев выступит с ежегодным Посланием

Глава Якутии Айсен Николаев 15 декабря выступит с ежегодным Посланием Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Об этом сообщает пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев.

В Послании будут озвучены стратегические направления развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу, основные векторы деятельности регионального парламента, правительства, органов местного самоуправления.

Традиционно Послание будет оглашаться в присутствии сенаторов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы от Якутии, народных депутатов республики, членов правительства, руководства администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я), представителей судебной власти и прокуратуры, территориальных органов федеральной исполнительной власти по республике, глав городских округов, института уполномоченных в Якутии, руководителей предприятий и организаций, глав традиционных конфессий, общественных деятелей.

Прямую трансляцию из Зала Республики будут вести телевизионные каналы НВК «Саха» и «Якутия 24», радио «Тэтим».