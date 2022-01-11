11.01.2022
15:16
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Политика

Айсен Николаев выступит экспертом на площадках Гайдаровского форума — 2022

Глава Якутии Айсен Николаев 13-14 января примет участие в работе Гайдаровского форума, который по традиции в начале года проходит в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, сообщает пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев.

В этом году Гайдаровский форум посвящён теме: «Россия и мир: приоритеты».

В рамках деловой программы форума Айсен Николаев выступит экспертом на дискуссионных площадках, посвящённых развитию геологической отрасли и деятельности научно-образовательных центров.

Также в ходе рабочей командировки в Москве глава республики проведёт ряд встреч с представителями федеральных органов власти по вопросам социально-экономического развития Якутии.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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