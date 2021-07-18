Айсен Николаев выступил с обращением к якутянам

Ытыктабыллаах Саха сирин олохтоохторо! Бар дьонум!

Уважаемые жители республики! Якутяне!

В эти дни в нашей республике складывается непростая ситуация с лесными пожарами. На сегодняшний день 51 населенный пункт и город Якутск находятся в зоне задымленности.

Совершенно понятно, что каждый житель нашей республики серьезно обеспокоен из-за удушающего, едкого дыма, особенно страдают дети и пожилые граждане.

Сегодня ситуация, действительно, крайне сложная. Все силы и средства брошены на борьбу с огнем.

Угрозы огня ни городу Якутску, ни другим населенным пунктам республики нет!

Нам оказывается беспрецедентная помощь со стороны федеральных властей – в республику направлены силы МЧС России и Министерства обороны России.

На текущий момент предпринимаются все необходимые меры для стабилизации ситуации. Мы боремся со стихией, что называется, всем миром.

Сейчас тушатся 70 пожаров в разных районах Якутии. Огонь особенно активен в Горном, Сунтарском, Мирнинском и Хангаласском районах.

В тушении пожаров задействованы 2248 человек, 271 единица техники. Работают 22 воздушных судна, в том числе 11 бортов Минобороны и МЧС России.

Мы нацелены четко на результат. За последнюю неделю, благодаря общим усилиям и принятым оперативным мерам, в республике стало на 85 пожаров меньше, чем неделю назад. Только за прошедшие сутки потушено 12 пожаров на общей площади 87 тысяч гектаров.

Люди на пожарах трудятся круглосуточно. Всюду организована вспашка земли, чтобы остановить огонь, на местах подтянута вся необходимая техника и ресурсы.

Хочу особо подчеркнуть, что серьезную помощь оказывают местные жители, которые выходят на борьбу с огнем.

Каждый, кто идет тушить пожары, передает личные ресурсы для тушения пожаров, помогает с продовольствием, готовит еду для огнеборцев – каждый из вас проявляет волю и ответственность быть настоящим патриотом своей страны, родной Якутии. Именно быть, а не казаться!

Огромная благодарность каждому из вас!

Мы продолжаем наращивать силы и средства оперативных служб, которые задействованы в тушении лесных пожаров. Также, например, с завтрашнего дня на тушение пожаров выезжают студенческие отряды в качестве добровольцев. Я поддерживаю их инициативу!

В город Якутск из-за северо-западного ветра дым от пожаров идет со стороны Горного улуса. Там идет тушение большого пожара вблизи села Магарас. Это в ста километрах от столицы.

Уважаемые якутяне! Я призываю вас быть бдительными, тем не менее сохранять спокойствие. Ваша выдержка и правильное понимание ситуации крайне важны сегодня!

Борьба с огнем сплачивает нас. Помощь поступает от предприятий, граждан, на борьбу с огнем идут всё больше и больше местных жителей, пополняются ряды добровольцев и волонтеров. Уверен, что общими усилиями и с помощью вашей поддержки мы обязательно выстоим и выйдем победителями в борьбе с огненной стихией!

Күндү Саха сирин бары олохтоохторо! Уустук быһыы-майгы тирээн турдаҕына, сомоҕолоһон, биир саналаах, биир дьулуурдаах буолуохха! Оччоҕо Ийэ айылҕабытын туруулаһан, кыайыылаах тахсыахпыт!