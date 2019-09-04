Айсен Николаев выставил отдельных федеральных чиновников «придурками»

«Нужен ли России Дальний Восток?» — этим вопросом глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ начал свое выступление на заседании президиума Государственного совета, проходящего в рамках пятого Восточного экономического форума во Владивостоке.

Когда он упомянул, что еще не так давно звучали слова о том, что Дальний Восток «это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», президент России Владимир ПУТИН произнес: «Что за придурки так говорили?», вызвав в зале негромкий смех.

В своем докладе Ил Дархан кратко рассказал о ряде необходимых мер, направленных на экономический рост и улучшение качества жизни в регионе. Среди них новое качество общего и профессионального образования, финансирование медицинских учреждений на Крайнем Севере не по нормативу, а по сметной стоимости их содержания, обеспечение мобильности молодежи, в том числе и цифровой, поддержка молодых семей. Для того, чтобы молодежь не уезжала с Дальнего Востока, Айсен Сергеевич предложил внедрить ипотеку для молодых семей без первоначального взноса под 2% годовых на весь срок кредита.

Не обошел вниманием глава республики и развитие транспортной связанности в регионе и вновь поднял вопрос о строительстве моста через Лену. Мост свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт. Тем самым будет открыт круглогодичный доступ к колоссальным месторождениям, а транспортная доступность для населения Якутии повысится с 20% до 83%.

Айсен Николаев также предложил рассмотреть в качестве одного из источников финансирования Национальной программы по развитию Дальнего Востока часть нефтегазовых доходов, формируемых на территории Дальнего Востока, направляемую «по бюджетному правилу» в Фонд национального благосостояния.