Айсен Николаев выразил соболезнование

Глава Якутии Айсен Николаев от имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично выразил глубокое соболезнование родным и близким Франца Хомича Гробмана в связи с его кончиной.

Жизненный и трудовой путь Франца Гробмана был неразрывно связан с нашей республикой. Он был руководителем с большой буквы, настоящим профессионалом, чья жизнь и судьба была тесно связана с городом Якутском и топливно-энергетической отраслью Якутии.

«На протяжении четырёх лет Франц Хомич успешно возглавлял управление Якутского Горисполкома. Работая генеральным директором территориального производственного объединения «Якутжилкомхоз» и заместителем главы города Якутска, он внёс неоценимый личный вклад в социально-экономическое развитие столицы республики. Свои профессиональные качества, ответственность и преданность делу он проявил и на посту Председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по энергетике и коммунальному хозяйству, а затем и в качестве министра топливной промышленности и энергетики, заместителя генерального директора – руководителя представительства «Якутскэнерго» в Москве», — отмечается в телеграмме.

Особо Глава республики отметил деловые и профессиональные качества Франца Гробмана, умение достигать поставленных целей, принципиальность, честность и открытость. Светлая память о Ф.Х. Гробмане навсегда останется в памяти его родных и близких, друзей и коллег, а также жителей республики.