Айсен Николаев выразил соболезнование в связи с кончиной Владимира Членова

Глава Якутии Айсен Николаев от имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично выразил глубокое соболезнование родным и близким Владимира Михайловича Членова в связи с его кончиной.

Владимир Членов, начав свой трудовой путь в нашем северном крае слесарем-инструментальщиком в Северо-Восточном управлении морского флота, стал молодежным лидером Булунского района, заведующим отделом пропаганды и культурно-массовой работы Якутского областного комитета ВЛКСМ. Успешно работал на руководящих должностях в Сунтарском, Ленинском районах. Стоял у истоков создания в республике системы обеспечения материально-техническими ресурсами и продовольствием в условиях рыночных отношений. Работал заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) – министром материальных ресурсов, торговли и транспорта; министром транспорта, связи и информатизации; президентом Торгово-промышленной палаты РС(Я). Народный депутат Республики Саха (Якутия) IV, V, VI созывов.

Владимир Михайлович был руководителем с большой буквы, талантливым организатором. Он своим профессионализмом, лидерскими качествами, активной гражданской позицией заслужил уважение коллег и многих якутян.

Глава республики особо отметил огромный вклад Владимира Членова в развитие транспорта и связи в республике, также в обеспечение материально-техническими ресурсами и продовольствием северян.

«Работая на ответственных постах, как истинный патриот республики всю созидательную энергию, твердость и принципиальность, силу духа Владимир Михайлович посвятил развитию нашего северного края, защите интересов якутян. Был всесторонне развитой и многогранной личностью, обладал яркой харизмой, неиссякаемой энергией», – отмечается в телеграмме.

Светлая память о Владимире Михайловиче Членове навсегда останется в памяти его родных и близких, друзей и коллег, а также жителей республики.