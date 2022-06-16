Айсен Николаев выразил соболезнование главе Нюрбинского улуса

Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнование главе Нюрбинского района Алексею Иннокентьеву по поводу трагической кончины горячо любимых дочери и жены. «Случилось большое горе в семье главы Нюрбинского улуса. Алексей Михайлович потерял самых близких людей, сейчас правоохранительным органам предстоит разобраться в этой ужасной трагедии. Любой человек, осознавая случившееся, соболезнует Алексею Михайловичу и всему Нюрбинскому улусу», – сказал Айсен Николаев.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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