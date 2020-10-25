Айсен Николаев выразил признательность семьям автомобилистов

Уважаемые работники автомобильного транспорта!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Вы связываете между собой города и сёла, соединяете судьбы, спасаете жизни, обеспечиваете надёжную и своевременную доставку жизненно важных грузов, помогаете преодолевать огромные расстояния нашей республики. Особую роль в жизни якутян играет зимник, по которому вы, несмотря на экстремальные условия, большегрузными машинами доставляете в самые отдаленные населенные пункты медикаменты, продовольственные товары, топливо, строительные материалы.

Невозможно переоценить значение автомобильного сообщения в развитии экономики и социальной сферы, в повседневной жизни людей. Помня об этом, мы стараемся делать всё для комфорта и безопасности автомобилистов: ремонтируем дороги федерального, регионального и муниципального значения, строим мосты, создаем необходимую инфраструктуру. Только в этом месяце мы ввели в эксплуатацию четыре новых мостовых перехода на федеральной автодороге «Вилюй», открыли круглогодичное сообщение до Кобяя, завершили капитальный ремонт участков дорог.

В этот знаменательный день хочу поблагодарить вас, дорогие водители, механики, инженеры, диспетчеры, кондукторы, руководители автотранспортных предприятий, за преданность своей профессии, за нелегкий труд, ответственность и высокий профессионализм, которые в любое время обеспечивают бесперебойный ритм нашей жизни. Особую признательность выражаю вашим семьям – за крепкий тыл, понимание, любовь и поддержку.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях!



Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев