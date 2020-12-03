Айсен Николаев выразил обеспокоенность

Граждане, прибывающие в отдаленные населенные пункты из районных центров и городов, будут сдавать экспресс-тесты на коронавирус по методу ИФА и ИХА. Это делается для того, чтобы не допустить завоза инфекции в села, не имеющие круглогодичного транспортного сообщения, сообщил глава республики Айсен Николаев на очередном заседании оперативного штаба.

Николаев проинформировал, что за последние сутки в Якутии выявлено 214 случаев коронавирусной инфекции. Ситуация постепенно стабилизируется в Якутске – здесь на сегодня зарегистрировано 110 новых случаев заболевания. По его словам, сокращается общее количество тяжелых больных, становится больше свободных коек в стационарах. Налаживается обеспечение лекарственными препаратами.

Николаев выразил обеспокоенность тем, что происходит в селе Эйик Шологонского национального наслега в Оленекском районе – в труднодоступное село коронавирус пришел после того, как люди начали ездить по зимнику. Чтобы такая ситуация не повторялась в других наслегах, не имеющих круглогодичного сообщения, нужно проверять всех, кто приезжает, для начала проводить тесты по методу ИФА и ИХА, уверен глава.

Глава республики поручил взять на контроль вопрос по изменению системы выплат медицинским работникам за работу с больными коронавирусом, провести среди сотрудников разъяснительную работу. Выплаты перед Новым годом должны быть доведены до всех без задержек, отметил он.

Ил Дархан заслушал и членов оперативного штаба, которые доложились о положении дел в своих отраслях.

Вице-премьер республики Ольга Балабкина анонсировала вакцинацию от коронавируса, которая начнется на следующей неделе. На днях в республику прибудут 200 таких доз. Первым прививки получат медицинские работники, затем – социальные работники.

Заместитель главного санитарного врача Якутии Изабелла Самойлова отметила рост числа заболевших ОРВИ и гриппом на 10%. По ее словам, заболеваемость растет постепенно, начинается она среди детей. Тем временем вторая партия вакцин от этих заболеваний доведена до всех районов. Есть территории, которые получили дозы еще 19-20 ноября, но так и не использовали. Среди них – Намский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Хангаласский, Чурапчинский районы.

Продолжая тему вакцинации от ОРВИ и гриппа, министр здравоохранения Елена Борисова добавила, что в Якутске для прививочной кампании создаются временные пункты – люди смогут получить прививку в торговых центрах и других в общественных местах. Планируется усиление работы по домовому обходу медицинскими бригадами. В целом в Якутии из запланированных 60% населения прививки получили 89% детей и 73% взрослых.