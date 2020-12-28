Айсен Николаев выразил благодарность

Вчера, 27 декабря, в режиме видео-конференц-связи состоялась встреча Секретаря Регионального отделения ВПП «Единая Россия» Айсена НИКОЛАЕВА с секретарями местных отделений, депутатами фракции в парламенте республики и районными советами депутатов.

В ходе совещания он выразил всем партийцам благодарность за их неравнодушие в это непростое время пандемии:

— Несмотря на то, что 2020 год пришелся на один из самых сложных периодов истории всего мира – это было время сострадания, ответственности и заботы. Благодаря милосердию, отзывчивости мы подтвердили единство и сплоченность, общность, солидарность, неравнодушие и заботу друг о друге, — подчеркнул Айсен Сергеевич.

Он особенно отметил, что представители партия «Единая Россия» в республике активно включились в борьбу с коронавирусной инфекцией на всех фронтах. Волонтёрский корпус партии и общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе в Якутии объединили множество неравнодушных людей. Вот уже почти в течение всего года по всей республике более 4 000 человек участвовали в волонтерской деятельности. За весь период по республике отработано более 41 тысячи заявок.

Секретарь ЯРО отметил участие в благотворительных акциях народных депутатов республики ДАНИЛОВА Ивана Ивановича, РУМЯНЦЕВОЙ Натальи Леонидовны, ЛАРИОНОВА Сергея Александровича, ЛЮТОГО Валерия Алексеевича, ФЕДОТОВА Руслана Еремеевича и других.

Активно в акциях взаимопомощи принимают участие члены фракции партии, депутаты Якутской городской Думы и районных советов депутатов, которые регулярно помогают лечебным учреждениям медицинским и бытовым оборудованием.

Например, депутат Нюрбинского районного совета МИХАЙЛОВА Нюргуяна Михайловна объединила предпринимателей района, которые с марта месяца оказали спонсорскую помощь в размере более 500 тысяч рублей лечебным учреждениям – начиная с тканевых масок и доставки продуктов и заканчивая медицинским оборудованием для ковидных отделений.

МОИСЕЕНКО Евгения Ивановна, председатель Тиксинского поселкового совета депутатов МО «посёлок Тикси», МАКАРОВА Жанна Петровна, член депутатского объединения партии в наслежном Совете депутатов МО «Сунтарский наслег» сами руководят волонтерскими штабами. И таких примеров по всей республике множество.

Подводя итоги встречи, Секретарь ЯРО поставил задачи по дальнейшей поддержке волонтерского движения.