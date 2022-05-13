13.05.2022
20:21
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Некролог

Айсен Николаев выражает соболезнования…

Выражаю свои глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Заслуженного работника народного хозяйства РС (Я), Кавалера ордена «Полярная Звезда», Почетного работника газовой промышленности России Валерия Иосифовича Иванова.

Валерий Иосифович был легендой газовой промышленности Якутии, большим патриотом, внесшим огромный вклад в социально-экономическое развитие родной Республики. Он стоял у истоков создания газовой отрасли как организатор и непосредственный участник газификации населенных пунктов, что способствовало повышению качества жизни якутян. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах
тгк @aisennikolaev

Фото: тгк @aisennikolaev
Источник: тгк @aisennikolaev

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