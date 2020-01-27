27.01.2020
23:47
128
Общество
Айсен Николаев выйдет в прямой эфир в четырёх соцсетях
28 января в 20:00 часов состоится прямой эфир главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА в четырёх социальных сетях: «ВКонтакте», «Instagram», «Facebook» и «Одноклассники».
Подписчики могут задать главе республики любые вопросы обо всём, что их волнует, высказать свои идеи и предложения.
Напоминаем, начало эфира в 20:00 часов по якутскому времени.
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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