Айсен Николаев ввёл в Якутии режим повышенной готовности

В связи с угрозой распространения в республике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) Айсен Николаев ввёл на территории республики режим повышенной готовности. Соответствующий указ глава Якутии подписал 17 марта. Указом также утверждены меры по противодействию распространению коронавируса.

Согласно документу, до 10 апреля на территории Якутии запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.

Гражданам, посещавшим территории с зарегистрированными случаями коронавирусной инфекции, рекомендовано сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания на указанных территориях. При появлении первых респираторных симптомов рекомендовано незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций, соблюдать постановления санитарных врачей, находясь в режиме изоляции на дому.

Также якутянам, прибывшим из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, а также членам их семей рекомендовано обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения на Родину, не посещать работу, учёбу, минимизировать посещение общественных мест.

Работодателям рекомендовано обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой. При наличии возможности рекомендовано перевести работников на дистанционную форму работы, воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в регионы Российской Федерации с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции. При применении вахтового метода работы необходимо оптимизировать количество работников, привлекаемых из других регионов страны.

Общественным объединениям рекомендовано воздержаться от организации публичных мероприятий.

Правительству республики Айсен Николаев поручил обеспечить восполнение ресурсов республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, своевременно оказывать государственную поддержку завоза социально значимых продовольственных товаров.

Минздраву Якутии поручено обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций, организовать оказание медицинской помощи на дому больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, и пациентам старше 60 лет. Также поручено обеспечить готовность медицинских организаций для оперативного оказания медпомощи больным с респираторными симптомами, а также для отбора биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию. Кроме того, поручено усилить работу гериатрической службы республики.

Айсен Николаев перевёл оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), возглавляемый вице-премьером Ольгой Балабкиной, в круглосуточный режим работы до особого распоряжения. Штаб будет ежедневно представлять Главе доклад об актуальной ситуации. Также штаб внесёт предложения по продлению сроков окончания школьных каникул.

Заместителям председателя Правительства республики Денису Белозеров и Кириллу Бычкову поручено обеспечить двухмесячный запас продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Якутии поручено обеспечить возвратность авиабилетов региональных авиаперевозчиков по всем маршрутам за исключением внутренних авиаперелетов без применения сборов и штрафных санкций. Индивидуальным перевозчикам и организациям, осуществляющим перевозку пассажиров по межмуниципальным, муниципальным, городским и пригородным маршрутам регулярных перевозок, в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний рекомендовано обеспечить дезинфекцию салонов общественного транспорта после каждого рейса путём обработки салонов автобусов специальными средствами, по маршруту следования на остановочных пунктах проветривать салон пассажирского транспорта, а также обеспечить водителей необходимыми средствами защиты и дезинфекции.

Министерству труда и социального развития и Министерству финансов республики поручено обеспечить своевременную выплату всех видов социальных выплат, Министерству по делам молодежи и социальным коммуникациям – организовать работу волонтерских групп для оказания содействия гражданам пожилого возраста, находящимся в режиме изоляции на дому. Госкомцен республики будет вести еженедельный мониторинг цен по перечню социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Главам муниципальных районов и городских округов рекомендовано провести инвентаризацию наличия объёмов продовольствия и товаров первой необходимости на своих территориях, обеспечить постоянный контроль за формированием цен и соблюдением установленных предельных торговых надбавок на социально значимые продовольственные и непродовольственные товары.