Срочное сообщение Айсена Николаева якутянам

Уважаемые якутяне, сограждане!

Я обращаюсь к вам сегодня в связи с серьёзным осложнением обстановки по коронавирусной инфекции.

Мы уже почти семь месяцев живём в режиме повышенной готовности, за всё это время он не отменялся ни на один день. Благодаря не только введённым ограничениям, но и ответственности, проявленной якутянами, нам удалось к лету снизить уровень заболеваемости. Это дало возможность снять часть запретов, практически вернуться к нормальной жизни.

Но, к сожалению, независимо от наших усилий вирус развивается, ситуация обостряется и в стране, и во всём мире. Вторая волна заболеваемости, о которой говорили, уже наступила. За последние недели мы приблизились к пиковым значениям конца мая, на сегодня число подтверждённых случаев коронавируса в республике уже превысило 10 тысяч. Ситуация очень сложная, прежде всего, в городе Якутске. После летнего снижения город снова даёт 70% от общего числа заболевших в республике. Ежедневно выявляются новые случаи и в районах, к сожалению, даже в небольших сёлах.

Ситуация осложняется тем, что за лето мы утратили то, что санитарные врачи называют эпидемиологической настороженностью. Мы перестали чувствовать личную ответственность за распространение инфекции. Многие решили, что коронавирус не страшен, большинство действительно переносит болезнь легко. В результате, повсюду массовое нарушение санитарных требований, игнорирование масочного режима, социальной дистанции. К сожалению, нарушают как граждане, так и организации.

Никто не хочет, чтобы снова вводились жёсткие запреты, снова были закрыты торговые центры, общепит, учреждения культуры. Но мы все должны понимать одно – работать сфера услуг может, только строго соблюдая предписанные санитарные требования. Я поручил главам муниципальных образований совместно с Роспотребнадзором и правоохранительными органами усилить контроль всех предприятий торговли и услуг на местах. Нарушители, которые своей халатностью создают угрозу здоровью и безопасности людей, будут незамедлительно закрываться.

Я обращаюсь ко всем якутянам, ко всем жителям городов и сёл республики. За время пандемии мы стали больше доверять специалистам, а не демагогам, которые напропалую отрицали опасность инфекции и эффективность личной защиты. Сейчас есть уже исследования, что маски хоть и не гарантируют на все 100% защиты, но вместе с соблюдением социальной дистанции и повышенной гигиеной, защищают здоровых людей и становятся барьером для инфекции от уже заболевших.

Конечно, никто не в силах заставить взрослого человека соблюдать все меры предосторожности. Никто не может постоянно контролировать, носит ли он маску в общественных местах, моет ли он руки, не посещает ли массовые мероприятия. Но каждый из нас обязан отдавать реальный отчёт в своих действиях, зная, что из-за коронавируса умирают люди, которые, даже несмотря на возраст и болезни, могли бы жить дальше. Нам всем надо думать не только о себе, но и об окружающих людях. Только такая солидарность и взаимная забота помогут защитить свою безопасность и здоровье родных людей.

Нужна ответственность каждого, чтобы не испытывать на прочность систему здравоохранения. Почти семь месяцев медицинские учреждения, наши медики работают в совершенно новой реальности, на пределе своих возможностей. Сейчас из-за роста заболеваемости мы снова развернули дополнительные инфекционные койки. По республике развернуто свыше 2 тысяч коек, более 70% из них сегодня занято. За эти месяцы медицина научилась лучше справляться с новой инфекцией, выработаны протоколы лечения больных в стационарах и амбулаторно, в зависимости от тяжести состояния. Но, если динамика заболеваемости будет расти дальше, особенно в городе Якутске, здравоохранение будет испытывать колоссальную перегрузку. Это негативно скажется на здоровье всех людей, ведь сегодня 40% всех врачей республики лечат только коронавирусных больных. А люди болеют и другими болезнями, и тоже нуждаются во врачебной помощи.

К сожалению, коронавирусом болеет много людей пожилого возраста, часто в очень тяжёлой форме. Они подолгу лечатся в стационарах, находятся в реанимационных отделениях. Но многие из нас забыли о риске для пожилых, о том, что режим самоизоляции людей старше 65 лет сохраняется. Им всё так же предоставляются больничные, возможность работать дистанционно или взять отпуск. В самоизоляции им будут помогать волонтёры, а все мы должны перестать подвергать старшее поколение риску, ограничить посещения, не устраивать праздников и юбилеев.

Особое внимание надо уделить детям. Сейчас фактически каждый день мы стоим перед выбором между качеством образования и риском распространения инфекции. Контролируются каждая школа, каждый детсад, на сегодня дети составляют 8% от общего числа заболевших. Органы местного самоуправления принимают решения о переводе на дистанционное обучение или на карантин классов и групп в каждом случае выявления болезни. Задача властей, школ, родителей – совместными усилиями не допустить вспышек заболевания в образовательных учреждениях, соблюдать все санитарные требования, как общие, так и личные.

Дорогие мои якутяне!

Я всегда честно и открыто говорю с вами, не скрывая сложностей, не пугая разными домыслами и не снимая с себя ни капли ответственности. Этого же требую и жду от всех руководителей, в первую очередь, от глав муниципальных образований, которые полностью отвечают за ситуацию на местах.

Мы научились работать в условиях распространения коронавируса, настроили систему здравоохранения на борьбу с инфекцией. Но, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения, нужна всеобщая ответственность – властей, медицинских работников, работодателей, всех жителей республики.

Я призываю вас, друзья, осознанно отнестись к этой ситуации, чтобы без введения жёстких мер мы смогли пережить вторую волну заболеваемости, не допустить тяжелейших последствий для экономики, сохранить самое главное – человеческие жизни!

Сейчас важно, чтобы мы все ясно и трезво понимали риски, не впадали в панику, но и не игнорировали опасность. Будем солидарными и ответственными, поддержим друг друга! Нам надо выстоять, защитить здоровье и жизнь всех якутян!