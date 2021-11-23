Айсен Николаев встретился в Москве

Сегодня встретился с АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимиром Табаком, Кириллом Истоминым и командой, координирующей деятельность Центра управления регионом Якутии. Подвели итоги первого года работы ЦУР @tsur14, обсудили наши дальнейшие совместные планы. «Люди решают — мы информируем — власти делают» — такова главная задача Центра управления регионом, который был создан в Якутии год назад. Такие центры открыты во всех регионах страны при поддержке Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. За это время, командой под руководством Василия Десяткина обработаны и решены десятки тысяч обращений якутян. Уверен, что работа ЦУР будет и дальше улучшаться, чтобы помочь как можно большему количеству людей в решении их проблем. @aisen_nikolaev

Как сообщает пресс-служба главы и правительства РС(Я), по поручению президента России Владимира Путина АНО «Диалог» развернула работу по созданию Центров управления регионами (ЦУР) во всех субъектах страны. Это единые пункты мониторинга и обработки жалоб, поступающих от жителей регионов, в том числе и через социальные сети. Работа ЦУР позволяет повысить оперативность реакции на поступающие запросы и ускорить принятие решений по конкретным ситуациям.

Айсен Николаев и Владимир Табак обсудили результаты работы ЦУР в Якутии, который был открыт год назад – в ноябре 2020 года. Было отмечено, что за этот период было зафиксировано 63 975 сообщений от якутян. Рост объема обратной связи по обращениям от жителей по сравнению с предыдущим годом составил четыре с лишним раза, отметил глава республики.

Айсен Николаев сообщил, что системой мониторинга в открытых источниках зафиксировано 16 813 сообщений, содержащих жалобы жителей республики, обращения и конструктивную критику. При этом после открытия ЦУР удалось сократить среднее время ожидания ответа с 4 часов до 2 часов 38 минут. 47 162 сообщения поступило через платформу обратной связи. Из них решено 42 216 сообщений (или 89% от общего количества), еще 4 946, или 11%, сейчас находится в работе.