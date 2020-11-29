Айсен Николаев встретился с Виктором Федоровым

Айсен Николаев 28 ноября провел рабочую встречу с Виктором Федоровым. Глава Якутии и народный депутат республики обсудили деятельность группы парламентариев от города Якутска в Государственном Собрании (Ил Тумэн).

Федоров сообщил, что на следующей неделе возобновится работа дискуссионной площадки, на которой народные депутаты рассмотрят вопросы, касающиеся социально-экономического развития Якутска. Дискуссии будут посвящены темам, связанным с безнадзорными животными, обращением с твердыми коммунальными отходами, строительством нового мусорного полигона. Парламентарии выработают подходы для решения актуальных для столицы республики проблем.

Айсен Николаев высоко оценил начинания народных депутатов и поддержал внесенные депутатом предложения.

Как член комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Государственного собрания (Ил Тумэн), Виктор Федоров также обсудил с главой региона вопросы, касающиеся бюджета республики на 2021 год.