Айсен Николаев встретился с уважаемым гостем

Встретился с нашим уважаемым гостем – Государственным секретарем Киргизской Республики Суйунбеком Сапарбековичем Касмамбетовым — пишет Ил Дархан в своем телеграм-канале.

Наше сотрудничество основано на общих исторических корнях. И отрадно, что оно продолжается и по сей день.

В наших дружественных отношениях исключительную роль играет имя Максима Кировича Аммосова. Выражаю слова благодарности жителям Киргизской Республики за память о выдающемся сыне народа саха.