20.06.2022
17:08
199

Мультикультурная Якутия

Айсен Николаев встретился с уважаемым гостем

Встретился с нашим уважаемым гостем – Государственным секретарем Киргизской Республики Суйунбеком Сапарбековичем Касмамбетовым — пишет Ил Дархан в своем телеграм-канале.

Наше сотрудничество основано на общих исторических корнях. И отрадно, что оно продолжается и по сей день.

В наших дружественных отношениях исключительную роль играет имя Максима Кировича Аммосова. Выражаю слова благодарности жителям Киргизской Республики за память о выдающемся сыне народа саха.

Фото: https://t.me/aisen_nikolaev
Источник: https://t.me/aisen_nikolaev

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